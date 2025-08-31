Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Airbus SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 182,60 EUR zu.

Das Papier von Airbus SE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 182,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 182,66 EUR. Bei 179,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.799 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,38 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 197,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 EUR je Aktie belaufen.

