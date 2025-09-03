Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE am Mittag zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 186,48 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 186,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE-Aktie bei 187,08 EUR. Bei 186,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.480 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,08 EUR erreichte der Titel am 04.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 33,11 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,56 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 16,07 Mrd. EUR gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

