Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Freitagvormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 186,08 EUR ab.

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 186,08 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE-Aktie bei 186,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.705 Airbus SE-Aktien.

Bei 187,48 EUR markierte der Titel am 04.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 0,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 49,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,77 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,56 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Airbus SE-Aktie ein

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen