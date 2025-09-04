Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 186,30 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 186,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE-Aktie sogar auf 187,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 185,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.720 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 187,48 EUR. 0,63 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 33,04 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,56 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,07 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

