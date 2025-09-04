Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE macht am Vormittag Boden gut

Airbus SE im Blick

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 190,30 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 190,30 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 190,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 189,00 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.809 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 190,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 0,11 Prozent zulegen. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 52,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,77 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,56 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet

Outperform für Airbus SE-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Amazon-Aktie gibt dennoch nach: JetBlue setzt auf Project Kuiper-Satelliteninternet