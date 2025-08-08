Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE präsentiert sich am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 176,60 EUR.

Das Papier von Airbus SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 176,60 EUR. Bei 177,22 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,72 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.157 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2025 auf bis zu 186,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,86 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Abschläge von 29,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,56 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 16,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

