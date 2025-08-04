Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 181,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 181,58 EUR. Die Airbus SE-Aktie legte bis auf 182,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 181,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.613 Airbus SE-Aktien.

Am 18.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 31,30 Prozent sinken.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,77 EUR je Airbus SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 197,56 EUR an.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,46 Prozent gesteigert.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

