DAX24.238 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.241 -1,1%Euro1,1673 -0,3%Öl65,85 +0,2%Gold3.349 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lilium A3CYXP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität? Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs aktuell

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE macht am Donnerstagvormittag Boden gut

14.08.25 09:24 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 180,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
179,08 EUR -0,28 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 180,70 EUR. Bei 181,00 EUR erreichte die Airbus SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 180,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.650 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 186,94 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 3,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,97 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 197,56 EUR an.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen tiefer

Airbus SE-Analyse: Airbus SE-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen