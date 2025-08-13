Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 180,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 180,70 EUR. Bei 181,00 EUR erreichte die Airbus SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 180,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.650 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 186,94 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 3,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,97 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 197,56 EUR an.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

