DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.808 -0,1%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1771 +0,3%Öl67,40 +0,8%Gold3.681 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
DAX mit unsicherem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt DAX mit unsicherem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt
Während Google kämpft: 5 KI-Medienriesen, die ihr Geschäft neu erfinden Während Google kämpft: 5 KI-Medienriesen, die ihr Geschäft neu erfinden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagnachmittag im Aufwind

15.09.25 16:13 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196,04 EUR 2,26 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 196,76 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 198,34 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,44 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 82.009 Aktien.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 198,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Abschläge von 36,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Airbus SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient

Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet

Outperform für Airbus SE-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen