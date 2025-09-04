Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagnachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.
Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 196,76 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 198,34 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,44 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 82.009 Aktien.
Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 198,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Abschläge von 36,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,78 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Airbus SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
