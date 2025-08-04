Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE wird am Mittwochmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 182,00 EUR ab.
Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,0 Prozent auf 182,00 EUR nach. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 180,68 EUR nach. Bei 183,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.170 Airbus SE-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 186,94 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 2,71 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,77 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 197,56 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
