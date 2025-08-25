DAX24.175 -0,4%ESt505.405 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.794 -0,1%Euro1,1644 +0,2%Öl67,73 -1,5%Gold3.372 +0,2%
Airbus SE im Blick

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagmittag billiger

26.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 178,10 EUR.

Die Airbus SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 178,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 176,14 EUR aus. Bei 178,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.705 Airbus SE-Aktien.

Am 18.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR. 4,96 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,96 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,77 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 197,56 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
