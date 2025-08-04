Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 179,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 179,38 EUR. Bei 176,14 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 178,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 170.609 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 186,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 30,46 Prozent wieder erreichen.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,77 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 197,56 EUR.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

