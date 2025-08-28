Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE legt am Nachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 179,58 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 179,58 EUR zu. Bei 180,70 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 177,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.198 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 186,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). 4,10 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 43,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 197,56 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

