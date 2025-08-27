Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Vormittag auf rotes Terrain

Airbus SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 178,28 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 178,28 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 177,50 EUR. Bei 177,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.969 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei 186,94 EUR markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 42,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,77 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 197,56 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,07 Mrd. EUR – ein Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Airbus SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

