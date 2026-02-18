DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,7%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.935 +1,0%Euro1,1799 +0,1%Öl70,47 +0,2%Gold4.999 +0,4%
Airbus nimmt sich Auslieferungsrekord vor - 2026er-Ziele unter Erwartungen

19.02.26 06:07 Uhr
TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) will im laufenden Jahr so viele Jets an seine Kunden übergeben wie nie zuvor. Nach dem schwierigen Produktionsausbau der vergangenen Jahre plant Vorstandschef Guillaume Faury nun die Auslieferung von rund 870 Verkehrsflugzeugen, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Damit würde er seinen Rekord von 863 Jets aus dem Jahr 2019 übertreffen, den er seit der Corona-Krise nicht annähernd wieder erreicht hatte.

Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) soll auf rund 7,5 Milliarden Euro nach oben klettern. Branchenexperten hatten sich jedoch noch mehr Flugzeug-Auslieferungen und im Tagesgeschäft einen stärkeren Gewinnanstieg ausgerechnet.

Im vergangenen Jahr steigerte Airbus den Umsatz um sechs Prozent auf 73,4 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn sprang um ein Drittel auf etwas mehr als 7,1 Milliarden Euro nach oben, und unter dem Strich stand ein Überschuss von rund 5,2 Milliarden Euro, fast ein Viertel mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll von 3 Euro auf 3,20 Euro steigen.

Mit den Gewinnzahlen und der Dividende übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Gegen Ende vergangenen Jahres hatten Qualitätsprobleme an Rumpfverkleidungen Airbus gebremst. Der Hersteller musste hunderte Jets überprüfen und lieferte deshalb statt der ursprünglich geplanten 820 Maschinen nur 793 Flugzeuge an seine Kunden aus./stw/zb

