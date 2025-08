AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Mittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 14,39 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 14,39 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 14,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 239.227 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 34,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,39 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,723 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Wie Experten die AIXTRON SE-Aktie im Juli einstuften

AIXTRON-Aktie dreht ins Minus: AIXTRON wartet weiter auf breite Markterholung - Jahresprognose steht aber

Aixtron: Auftragseingang schwächelt weiter