AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE büßt am Vormittag ein

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 13,44 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 13,44 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,43 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.135 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.08.2024 markierte das Papier bei 20,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 37,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,76 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 137,41 Mio. EUR gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. AIXTRON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,731 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

