AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag tiefer

10.09.25 12:05 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 12,23 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 12,23 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 12,18 EUR. Bei 12,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 120.448 AIXTRON SE-Aktien.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 44,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,76 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,78 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,728 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

