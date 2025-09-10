DAX23.701 +0,3%ESt505.386 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1687 -0,1%Öl66,82 -1,2%Gold3.618 -0,6%
AIXTRON SE im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Verlusten

11.09.25 12:05 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 12,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
12,10 EUR -0,14 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 12,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,07 EUR. Bei 12,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 39.797 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 16,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 27,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,174 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,76 EUR.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

