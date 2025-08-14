AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag schwächer

AIXTRON SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 13,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 13,35 EUR. Bei 13,32 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 92.821 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,48 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,92 Prozent. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 57,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,76 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,731 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wie Experten die AIXTRON SE-Aktie im Juli einstuften