AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 13,07 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 13,07 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,03 EUR. Bei 13,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.153 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 19,35 EUR markierte der Titel am 21.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,76 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 31.07.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 137,41 Mio. EUR gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

