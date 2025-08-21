AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Freitagmittag vor

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 12,95 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 41.886 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 34,72 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,174 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,76 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 137,41 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,728 EUR fest.

