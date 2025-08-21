DAX24.313 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.051 -1,9%Euro1,1692 -0,3%Öl68,12 +0,5%Gold3.368 -0,1%
Aktie im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag mit Abschlägen

25.08.25 12:05 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 13,01 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 13,01 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,01 EUR ab. Bei 13,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 57.458 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 35,05 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,174 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,76 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,728 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

