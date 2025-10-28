AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Nachmittag auf rotes Terrain

AIXTRON SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 12,91 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 12,91 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,88 EUR. Bei 13,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 313.451 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Bei 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 29,45 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Abschläge von 34,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 14,95 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 137,41 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,691 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

