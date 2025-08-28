AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag schwächer

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 12,65 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 12,65 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 12,53 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 386.085 AIXTRON SE-Aktien.

Am 30.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 39,72 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,20 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,174 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,76 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,728 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

