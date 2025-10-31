AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 13,72 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 13,72 EUR. Bei 13,89 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 246.371 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 17,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,176 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,81 EUR.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,687 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

