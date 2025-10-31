DAX24.038 -0,3%Est505.682 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,83 +0,2%Gold4.020 -0,5%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
Aktienkurs im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Mittag fester

31.10.25 12:04 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 13,72 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 13,72 EUR. Bei 13,89 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 246.371 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 17,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,176 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,81 EUR.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,687 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie stark nachgefragt: Hoffnung auf mögliche Nachfragebelebung aus LED-Branche

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
12:06AIXTRON SE KaufenDZ BANK
11:56AIXTRON SE NeutralUBS AG
11:31AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
08:01AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:06AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:56AIXTRON SE NeutralUBS AG
11:31AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
08:01AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

