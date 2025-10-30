AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 13,07 EUR zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 13,07 EUR. Bei 14,41 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,27 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.677.534 Aktien.

Am 17.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 27,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 54,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,175 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,95 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,78 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,691 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aixtron und PVA TePla: Buy the dip

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient