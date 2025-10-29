DAX24.251 -0,1%Est505.718 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1626 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.019 +2,0%
AIXTRON SE im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

29.10.25 09:22 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 13,02 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 13,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.452 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,71 EUR an. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 28,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 35,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,95 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,691 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
20.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
20.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
