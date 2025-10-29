AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochmittag freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 13,19 EUR zu.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 13,19 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,20 EUR an. Bei 12,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 80.664 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.
Bei 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 26,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,94 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 14,95 EUR angegeben.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 31.07.2025. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 137,41 Mio. EUR gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,691 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|20.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|AIXTRON SE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|30.06.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|05.05.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|02.05.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
