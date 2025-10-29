AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zum Vortag unverändert notierte die AIXTRON SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 12,93 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,93 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,20 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 321.824 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2025 bei 16,71 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 29,25 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,62 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,95 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,41 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,691 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

