AIXTRON Aktie

13,56 EUR +0,75 EUR +5,86 %
STU
Marktkap. 1,44 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Neutral

11:36 Uhr
AIXTRON SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
13,56 EUR 0,75 EUR 5,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate bestätigten die schon bekannten Eckdaten, und der damals revidierte Ausblick sei bestätigt worden, schrieb Craig A. McDowell am Donnerstag. Er sieht weiterhin Druck auf den Aktienkurs, da der Chipindustrie-Ausrüster 2025 eher am unteren Ende der eigenen Zielspannen landen dürfte. Angesichts der Auftragsentwicklung stünden zudem die Erwartungen an das kommende Jahr unter Druck./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Neutral

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,40 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,46 €		 Abst. Kursziel*:
-0,45%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
13,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,14%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

11:36 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 AIXTRON Neutral UBS AG
20.10.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
20.10.25 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

