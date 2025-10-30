AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 13,04 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 13,04 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 13,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 71.322 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,71 EUR an. Mit einem Zuwachs von 28,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 35,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,175 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,95 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 137,41 Mio. EUR im Vergleich zu 131,78 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AIXTRON SE am 26.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,691 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aixtron und PVA TePla: Buy the dip

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient