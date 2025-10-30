DAX24.083 -0,2%Est505.676 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1574 -0,3%Öl64,41 -0,8%Gold3.978 +0,8%
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE bricht am Mittag nach oben aus

30.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,5 Prozent auf 13,47 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,5 Prozent auf 13,47 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 577.626 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,95 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,691 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
11:36AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
20.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:36AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
20.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

