DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
So entwickelt sich AIXTRON SE

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Freitagnachmittag

31.10.25 16:08 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 13,92 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 13,92 EUR. Bei 13,98 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 417.051 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 20,01 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,176 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,81 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,687 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

