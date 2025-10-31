AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag behauptet

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der AIXTRON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,40 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 13,40 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,51 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,43 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.517 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,71 EUR) erklomm das Papier am 17.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 24,71 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 36,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,176 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,95 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AIXTRON SE am 26.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,687 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

