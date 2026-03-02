DAX23.805 -3,4%Est505.786 -3,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 +2,3%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.334 -2,5%Euro1,1601 -0,8%Öl82,47 +5,6%Gold5.277 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX unter 24.000 Punkten -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft! NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 2: Beiersdorf schwer belastet von schwachem Ausblick

03.03.26 10:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
86,12 EUR -10,88 EUR -11,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: mehr Analysten und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Beiersdorf hat am Dienstag ein schwacher Ausblick im großen Stil die Anleger vergrault. In einem Marktumfeld, das im Zuge des Iran-Kriegs von weiteren Kursverlusten wegen Ölpreissorgen geprägt war, brach der Kurs des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns um mehr als 15 Prozent ein. Die Aktien rutschten unter der 90-Euro-Marke auf ein Tief seit Anfang Dezember.

Wer­bung

Das ist ein großer Dämpfer für den Kursanstieg der vergangenen Monate: Seit Anfang Dezember hatte sich der Kurs erholt von 90 Euro bis auf ein Hoch seit Juli bei 110 Euro Ende Februar - allerdings von einem niedrigen Niveau aus. Denn: 2025 waren die Aktien mit einem Rückgang um fast ein Viertel der drittschlechteste Dax-Wert.

Charttechnisch trübt sich die Lage nun massiv ein: Nach der Linie des 21-Tage-Durchschnitts am Vortag wurden nun auch die 50-, 100- und 200-Tage-Linien unterschritten. Also wesentliche Indikatoren für den kurz- bis langfristigen Trend.

2026 sei von einem "flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz" und einer operativen Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Sondereffekte "leicht unter" dem Vorjahresniveau auszugehen, hatte Beiersdorf am Vorabend mitgeteilt. Callum Elliott von Bernstein Research schrieb, um den Ausblick werde es Diskussionen geben, ob er konservativ oder schlicht enttäuschend sei. Gemessen an der Kursentwicklung entschieden sich Anleger für letzteres.

Wer­bung

"Wir hatten mit einer schwachen Prognose gerechnet", schrieb Analyst Warren Ackerman von der britischen Barclays-Bank. Ein stagnierendes organisches Wachstum in der Consumer-Sparte und sinkende Margen seien jetzt aber noch schwächer als gedacht. Er verwies dabei vor allem auf die Hautpflege-Kernmarke.

"Nivea hat die Erwartungen bis 2025 nicht erfüllt und es gibt noch viel zu tun, um das Ruder in einem schwachen Hautpflegemarkt herumzureißen", schrieb der Experte. Neue Aktienrückkäufe, die Beiersdorf ankündigte, könnten die operativen Sorgen kaum übertünchen, fuhr der Barclays-Experte fort.

"Beiersdorf leidet weiterhin unter der Schwäche des Hautpflege-Massenmarktes mit Mengen- und Preisdruck sowie einer Nachfrageverschiebung zu Handelsmarken", kommentierte Thomas Maul von der DZ Bank. Eine schnelle Erholung zeichne sich nicht ab. Nivea habe im Schlussquartal die Erwartungen verfehlt. Auf Konzernebene wies er darauf hin, dass Beiersdorf im ersten Quartal eine organische Umsatzentwicklung noch unter der enttäuschenden Gesamtjahresspanne erwarte.

Wer­bung

Cedric Besnard von der Citigroup nannte neben Nivea eine generell schwierige Marktlage als Begründung für den schwachen Ausblick. Den Korrekturbedarf beim Analystenkonsens bezifferte er auf drei bis vier Prozent, während David Hayes von Jefferies diesen sogar bei etwa fünf Prozent sieht./tih/err/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
11:26Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
10:31Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:11Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
09:11Beiersdorf OverweightBarclays Capital
08:56Beiersdorf SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:31Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:11Beiersdorf OverweightBarclays Capital
08:06Beiersdorf OutperformBernstein Research
08:01Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:26Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
09:11Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
02.02.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:56Beiersdorf SellUBS AG
09.01.2026Beiersdorf SellUBS AG
17.12.2025Beiersdorf SellUBS AG
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen