"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall verlieren - Quartal verfehlt Erwartungen

07.08.25 15:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
89,20 EUR -4,60 EUR -4,90%
RENK
63,64 EUR -4,18 EUR -6,16%
Rheinmetall AG
1.666,50 EUR -101,00 EUR -5,71%
(neu: Kurse, weitere Expertenstimme, Treffen Trump-Putin)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bilanz von Rheinmetall für das zweite Quartal hat die Anleger am Donnerstag enttäuscht. Die Papiere des Rüstungs- und Autozulieferkonzerns fielen als Schlusslicht im starken Leitindex DAX um 5,7 Prozent auf 1.682 Euro. Sie hatten in den vergangenen Wochen zwischen etwa 1.650 und knapp 1.900 Euro auf erhöhtem Niveau konsolidiert. Die Anteilscheine von RENK und HENSOLDT büßten im Sog von Rheinmetall 6,8 beziehungsweise 4,9 Prozent ein.

Umsatz und operatives Ergebnis von Rheinmetall waren im zweiten Jahresviertel hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ein Händler sprach von "großen Vorschusslorbeeren" angesichts der Kurs-Rally der Rheinmetall-Aktie von Februar bis Anfang Juni. Seit Jahresbeginn hatte sich der Kurs in etwa verdreifacht. Nach dem Rekordhoch der Papiere Anfang Juni bei 1.944 Euro war die Rally allerdings ins Stocken geraten. Nun strichen Anleger Kursgewinne ein.

George McWhirter von der Privatbank Berenberg sprach von einem schwächeren zweiten Quartal. So habe der Umsatz die Konsensschätzung um 4 Prozent verfehlt. Der operative Gewinn sei zwar gestiegen, aber um 2,6 Prozent unter der Markterwartung geblieben. Die Profitabilität sei gesunken. Auch seien die Barmittel aus dem operativen Geschäft deutlich schwächer gewesen als angenommen, belastet unter anderem von geringen Vorauszahlungen von Kunden.

Marktanalyst Jens Klatt vom Handelshaus XTB ergänzte, ein schleppender Auftragseingang mitten im Rüstungsboom sei als enttäuschend wahrgenommen worden. Die Aufträge dürften sich mit einer abzeichnenden Waffenruhe in der Ukraine eventuell auch weiter reduzieren.

Zuvor hatte der Kreml in Moskau eine Vereinbarung über ein bevorstehendes Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt. Hauptthema dürfte die Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sein./bek/niw/jha/la/ajx/he

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
