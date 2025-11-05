DAX23.797 -0,6%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,83 +0,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1479 -0,1%Öl64,77 +0,7%Gold3.965 +0,8%
AKTIE IM FOKUS: Ahold ziehen nach Zahlen an - kurz auf Hoch seit Mai

05.11.25 09:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
36,55 EUR 1,46 EUR 4,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktie von Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) ist nach Zahlen und einem angekündigten Aktienrückkauf zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Ende Mai gestiegen. In der Spitze zog der Kurs des Papiers um 4,6 Prozent auf 37,30 Euro an - damit war die Aktie so teuer wie seit Ende Mai nicht mehr. Das Niveau konnten die Ahold-Anteile aber nicht ganz halten.

Zuletzt legte das Papier um 2,1 Prozent auf 36,43 Euro zu und fiel damit wieder unter den Stand von Mitte Oktober zurück. Mit dem rund zweiprozentigen Anstieg gehörten die Ahold-Anteile am Mittwoch aber immer noch zu den stärksten Werten im EuroStoxx 50. Seit Ende verteuerte sich das Papier um 15 Prozent und liegt damit im Einklang mit dem Eurozonen-Auswahlindex.

Der moderate Anstieg nach den Quartalszahlen entspricht der Erwartung der Citigroup-Analystin Monique Pollard. Sie nannte die Zahlen "solide" und hatte eine "leicht positive Reaktion" auf den Quartalsbericht und die bestätigten Jahresziele der Supermarktkette erwartet. Sie und auch Jefferies-Analyst Frederick Wild hoben das überraschend starke operative Ergebniswachstum positiv hervor.

Die Überraschung beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) - das Wachstum lag im dritten Quartal 8 Prozent über dem Konsens - sei auf "außergewöhnlich starke US-Umsätze und eine hervorragende Margenentwicklung zurückzuführen", schrieb Wild. Etwas konterkariert worden sei dies jedoch durch die etwas schwächer als erwartet ausgefallenen vergleichbaren Umsätze im europäischen Geschäft./ck/zb

