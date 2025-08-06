AKTIE IM FOKUS: Allianz auf Dreimonatshoch nach Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz haben am Donnerstag mit einem Kurssprung auf die Quartalszahlen des Versicherers reagiert. Am Vormittag stiegen sie auf den höchsten Stand seit drei Monaten und bauten ihre Gewinne im laufenden Jahr auf knapp 25 Prozent aus. Zuletzt notierten die Papiere im Vergleich zur Wochenmitte 4,8 Prozent höher bei 369,20 Euro.

Die Allianz sieht sich nach einem überraschend guten Quartal mit geringeren Katastrophenschäden auf guten Weg zum Ergebnisziel für 2025. Der operative Gewinn soll weiter 15 bis 17 Milliarden Euro erreichen - nach einem Rekord von 8,6 Milliarden im ersten Halbjahr.

JPMorgan-Analyst Kamran Hossain sprach in einer ersten Reaktion von einem "sicheren Quartal" für den Versicherer. Die vertragliche Servicemarge und das verwaltete Vermögen hätten trotz Wechselkursveränderungen weitgehend im Einklang mit den durchschnittlichen Markterwartungen gestanden.

Der Kerngewinn habe die Erwartungen um erfreuliche sieben Prozent übertroffen, betonte Jefferies-Experte Philip Kett. Auch die sogenannte Solvabilität des Versicherers sei stark ausgefallen./edh/stw/mis