AKTIE IM FOKUS: Allianz vorbörslich fester nach Quartalszahlen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel positiv auf die Quartalszahlen des Versicherers reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,6 Prozent auf 358 Euro.
Die Allianz sieht sich nach einem überraschend guten Quartal mit geringeren Katastrophenschäden auf guten Weg zum Ergebnisziel für 2025. Der operative Gewinn soll weiter 15 bis 17 Milliarden Euro erreichen, nach einem Rekord von 8,6 Milliarden im ersten Halbjahr.
Der Kerngewinn habe die Erwartungen um erfreuliche sieben Prozent übertroffen, betonte Jefferies-Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion. Auch die sogenannte Solvabilität der Assekuranz sei stark ausgefallen./edh/jha/
