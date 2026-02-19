DAX25.111 +0,3%Est506.082 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,5%Nas22.683 -0,3%Bitcoin56.878 ±-0,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,29 -0,9%Gold5.041 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow leichter erwartet -- DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Aktien von BYD, Alibaba und Baidu tiefrot: Pentagon-Liste sorgt für Abverkauf Aktien von BYD, Alibaba und Baidu tiefrot: Pentagon-Liste sorgt für Abverkauf
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Bayer korrigiert weiter seine Rally - Kurs unter 21-Tage-Linie

20.02.26 14:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
43,93 EUR -1,71 EUR -3,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Freude über die jüngsten Fortschritte bei der Bewältigung der Klagewelle in den USA kommt auch am Freitag bei Bayer-Anlegern nicht zurück. Die Aktien kamen zu Wochenschluss noch weiter zurück von ihrem Hoch seit September 2023, das sie am Dienstag in einer ersten Reaktion auf einen Milliardenvergleich bei fast 50 Euro markiert hatten. Am Freitag sanken sie zuletzt um 4,3 Prozent auf 43,61 Euro. Damit sackten sie unter ihre 21-Tage-Linie, die bei 45,62 Euro verläuft.

Wer­bung

Das Plus im laufenden Jahr ist damit auf 18 Prozent geschrumpft. Am Dienstag hatte die Rally noch dafür gesorgt, dass Bayer mit einem Plus von mehr als 30 Prozent zum DAX-Favoriten Siemens Energy aufgeschlossen hatte. Die Freude darüber währte aber nicht lange.

In erster Linie wurde von Analysten neben der gerichtlichen Genehmigung des Vergleichs ein noch ausstehendes Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs in den USA genannt, das mit großer Spannung erwartet wird. Die Streitigkeiten rund um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter haben in der Vergangenheit schon Milliarden verschlungen, die Dividende wurde zusammengestrichen. Der Aktienkurs brach ein./tih/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
18.02.2026Bayer NeutralUBS AG
18.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
18.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
18.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer NeutralUBS AG
17.02.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Bayer NeutralUBS AG
06.02.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen