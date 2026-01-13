DAX24.769 -0,1%Est506.024 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.342 +0,5%Euro1,1820 ±0,0%Öl67,50 -0,5%Gold5.049 +2,1%
AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla sacken ans SDax-Ende - Ausblick verschreckt

04.02.26 11:53 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von PVA TePla haben am Mittwoch ihr Jahresplus schlagartig eingebüßt. Börsianer verwiesen als Grund auf gemischt ausgefallene Jahreszahlen und insbesondere auf einen enttäuschenden Ausblick des Technologieunternehmens. PVA Tepla sackten am späten Vormittag um gut 14 Prozent auf 21,44 Euro ab und waren das klare Schlusslicht im SDAX. Der Nebenwerteindex gab nur leicht nach.

Der Spezialanlagenbauer etwa für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche hatte 2025 in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld weniger Umsatz erzielt und auch weniger verdient. Händler monierten, dass die Profitabilität die Erwartungen nicht erfüllt habe. Gravierender aber seien noch die Ziele für den Umsatz und den operativen Gewinn 2026, die trotz gesunder Auftragseingänge deutlich hinter dem Schnitt der Analystenprognosen zurückblieben.

Der Experte Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies nannte den Ausblick auf 2026 eine negative Überraschung. Zudem habe PVA Tepla im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten. Beim Auftragseingang seien die Erwartungen deutlich übertroffen worden, während das operative Ergebnis angesichts der anhaltenden Investitionstätigkeiten des Unternehmens enttäuscht habe. Beim Umsatz schließlich habe PVA Tepla in etwa wie vom Markt im Schnitt erwartet abgeschnitten.

Nach dem Kursrutsch zur Wochenmitte hat sich das charttechnische Bild für die Aktien weiter eingetrübt. Nachdem bereits am Montag die 21-Tage-Durchschnittslinie als Maß für die kurzfristige Entwicklung deutlich unterschritten worden war, folgte nun der Rutsch unter die 50- und die von vielen Anlegern stark beachtete 200-Tage-Linien, die die mittel- bis langfristigen Trends beschreiben./la/err/jha/

