AKTIE IM FOKUS: Salzgitter unter Druck - Zahlen im sehr schwachen Marktumfeld

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Salzgitter sind am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 9 Prozent abgesackt. Der Stahlkonzern legte im wegen des Iran-Kriegs sehr schwachen Marktumfeld Geschäftszahlen vor. Der Rohstoffsektor ist bisher größter Verlierer der ersten drei Kriegs-Wochen. Ein hoher Ölpreis dämpft die Konjunkturerwartungen massiv. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources (Salzgitter) tauchte insgesamt um mehr als 15 Prozent ab. Bei Salzgitter, die ab dem heutigen Montag im MDAX notiert sind, sind es bereits 35 Prozent.

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Der Konzern konnte seine Verluste im abgelaufenen Jahr 2025 reduzieren. Unter dem Strich standen minus 69,8 Millionen Euro zu Buche, nach einem Fehlbetrag von 347,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. 2024 war das Ergebnis noch von hohen Wertberichtigungen, Rückstellungen und Restrukturierungskosten geprägt gewesen./ag/nas

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