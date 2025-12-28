DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -2,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.578 -1,2%Euro1,1985 +0,2%Öl69,42 +1,0%Gold5.550 +2,5%
AKTIE IM FOKUS: SAP nach Zahlen erneut unter Druck - Cloud-Bestand enttäuscht

29.01.26 08:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
187,10 EUR -10,32 EUR -5,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP (SAP SE) nähern sich Donnerstagmorgen nach dem Geschäftsbericht wieder ihrem Jahrestief. Auf der Handelsplattform Tradegate sanken die Papiere der Walldorfer auf fast 188 Euro und lagen damit gut 4 Prozent unter ihrem Xetra-Schluss vom Vortag.

Analysten wie Börsianer stören sich am Auftragsbestand in der Cloud - dem Current Cloud Backlog (CCB). Er verfehlte die Erwartungen trotz eines deutlichen Anstiegs. Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs rechnet allerdings nur mit sehr moderat sinkenden Umsatzerwartungen für 2026. Am Ergebniskonsens für die Walldorfer dürfte sich kaum etwas ändern.

Schwer einzuschätzen ist die Kursreaktion auch wegen der immensen Kursschwäche der Aktien seit Februar 2025. Damals hatten sie bei gut 283 Euro den bisherigen Rekord erreicht und sind bis dato um gut ein Drittel gefallen. Der DAX eilte derweil von Rekord zu Rekord und legte gut 14 Prozent zu. Der europäische Technologie-Branchenindex schaffte es immerhin auf ein Hoch seit dem Jahr 2000./ag/mis

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08:26SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026SAP SE BuyUBS AG
