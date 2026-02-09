DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -1,1%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1907 -0,1%Öl69,01 -0,2%Gold5.032 -0,5%
AKTIE IM FOKUS: Tui unentschlossen - Quartal solide, aktuell läuft es schwächer

10.02.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
9,30 EUR -0,09 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von TUI haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen knapp unter ihrem Hoch seit 2023 keinen klaren Trend gezeigt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere der Hannoveraner zunächst um 3 Prozent unter ihren Xetra-Schluss, drehten aber zuletzt wieder leicht ins Plus.

Karan Puri von JPMorgan bewertete das erste Geschäftsquartal (bis Ende September) als solide. Aktuell laufe das Geschäft aber nicht ganz so gut. Die Jahresziele für das Gesamtjahr seien allerdings bestätigt worden.

Tui-Aktien sind zuletzt recht gut gelaufen. Seit dem Zwischentief Anfang November knapp unter 7 Euro ging es bis zum Montagmorgen auf fast 9,56 Euro aufwärts - ein Hoch seit fast drei Jahren./ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



mehr Analysen