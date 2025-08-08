DAX24.101 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,74 +3,0%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,75 +0,7%Gold3.362 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen letztlich in Grün -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne
Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS 2: Rüstungswerte unter Druck - Ukraine-Verhandlungen im Fokus

11.08.25 12:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BAE Systems plc
19,88 EUR -0,13 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
83,85 EUR -1,10 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
44,93 EUR -0,40 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
59,72 EUR -1,47 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.549,50 EUR -71,50 EUR -4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: Einschätzung Jefferies, Kurse aktualisiert.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der anstehenden Ukraine-Gespräche zwischen den USA und Russland haben Anleger bei den Aktien von Rüstungsunternehmen am Montag weiter Kasse gemacht. Die Kursverluste verringerten sich im Handelsverlauf aber teilweise deutlich. Analystin Chloe Lemarie vom Finanzhaus Jefferies sieht die jüngste Kursschwäche sogar als Chance für einen möglichen Einstieg.

Wer­bung

Im Fokus steht ein für Freitag geplantes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, bei dem über eine mögliche Friedenslösung in dem seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhandelt werden soll.

Dabei herrscht seitens der Nato durchaus Realismus: Nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird sich bei künftigen Verhandlungen über eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg kaum vermeiden lassen, auch über die Zukunft der von Russland kontrollierten ukrainischen Gebiete zu sprechen. "Wir müssen im Moment zur Kenntnis nehmen, dass Russland einen Teil des ukrainischen Territoriums kontrolliert", sagte Rutte dem US-Sender ABC News.

Ein Ende des Krieges dürfte also noch eine Weile auf sich warten lassen. Das sieht auch Jefferies-Expertin Lemarie so. Da erst einmal nur die USA und Russland - ohne die Ukraine - verhandeln werden, dürfte selbst ein Waffenstillstand nicht direkt bevorstehen, schrieb sie zu Wochenbeginn. Selbst wenn das anders wäre, würde sich an den Ausgabenplänen Europas zur Stärkung der Wehrfähigkeiten nichts ändern. Daher eröffneten die jüngsten Kursverluste Gelegenheiten.

Wer­bung

Die Aktie von Rheinmetall büßten gut vier Prozent auf 1.552 Euro ein. Die Aktien des Rüstungselektronikspezialisten HENSOLDT und des Panzergetriebebauers Renk gerieten ebenfalls unter Druck, berappelten sich bis zum Mittag aber ein gutes Stück weit.

2025 summieren sich die Kursgewinne von Rheinmetall damit immer noch auf mehr als 150 Prozent, obwohl die Papiere seit ihrem Rekordhoch im Juni bereits ein Fünftel nachgegeben haben. Die Renk-Anteilsscheine bringen es noch auf 225 Prozent Kursplus und für Hensoldt stehen noch 145 Prozent Gewinn auf dem Zettel. Dabei lieferten in den vergangenen Monaten die Aussichten auf milliardenschwere Aufträge, insbesondere aus Deutschland, kräftigen Rückenwind. Viel Wachstumsfantasie steckt also in den Kursen. Die Erwartungen an die Unternehmen waren und sind also hoch.

Entsprechend negativ nahmen Anleger denn auch in der vergangenen Woche die Geschäftszahlen von Rheinmetall zum ersten Halbjahr auf. Umsatz und operatives Ergebnis waren im zweiten Jahresviertel hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Laut Marktanalyst Jens Klatt vom Handelshaus XTB wurde der schleppende Auftragseingang mitten im Rüstungsboom als enttäuschend wahrgenommen. Zudem könnte sich eine abzeichnende Waffenruhe in der Ukraine eventuell negativ auf die Neubestellungen auswirken, glaubt er./mis/edh/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAE Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAE Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen