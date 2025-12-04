DAX23.880 +0,8%Est505.719 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,1%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.603 -0,8%Euro1,1677 ±0,0%Öl62,99 +0,4%Gold4.197 -0,1%
AKTIEN IM FOKUS: Silberstreifen am Cloud-Horizont für Salesforce und SAP

04.12.25 11:50 Uhr
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Weitere Erholungsimpulse für die Aktien von Salesforce und SAP (SAP SE): Der US-Softwarehersteller Salesforce hat am Mittwochabend nachbörslich die Anleger mit einem angehobenen Umsatzausblick erfreut. Der deutsche Konkurrent SAP profitierte am Donnerstag zusätzlich von einem Analystenkommentar der US-Bank JPMorgan.

Für Salesforce ging es im vorbörslichen US-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 243,00 Dollar nach oben. Erst vor rund zwei Wochen hatte die Aktie bei knapp unter 222 Dollar den tiefsten Stand seit Juni 2024 markiert.

Die SAP-Aktie legte als einer der Spitzenwerte im DAX um 1,7 Prozent auf 210,00 Euro zu. Der Sprung über die Marke von 210 Euro fällt dem Papier allerdings weiterhin schwer. Seit etwa Mitte November bannt diese Barriere SAP in einem Seitwärtslauf rund um ein 13-Monats-Tief bei etwas über 202 Euro.

Brent Thill vom Analysehaus Jefferies sprach mit Blick auf Salesforce - in Anspielung an die Science-Fiction-Filmreihe "Star Wars" - von Signalen für ein "Erwachen der Macht". Er hob dabei positiv hervor, dass dessen KI-Plattform Agentforce Fahrt aufnehme und sich das Kerngeschäft zugleich gut halte. Die Bewertung der Aktie spiegelt ihm zufolge diese aufstrebende Stärke jedoch bislang nur unzureichend wider.

Diese Ansicht teilt auch Barclays-Analyst Raimo Lenschow. Er hob den Optimismus von Salesforce bezüglich dessen breit gefächerter KI-Dynamik hervor, denn diese sollte letztlich das Umsatzwachstum ankurbeln. "Die Investoren scheinen jedoch weiterhin skeptisch zu sein, was den Wachstumskurs betrifft", schrieb er und sieht darin eine "Kaufgelegenheit".

Analyst Mark Murphy von JPMorgan verwies mit Blick auf das dritte Quartal von Salesforce zwar auf eine "sehr selten vorkommende Umsatzenttäuschung". Diese werde jedoch überstrahlt von den zukünftigen vertraglichen Einnahmen (cRPO), die Aufschluss über das Umsatzpotenzial der kommenden Monate geben, sowie von der Dynamik bei Agentforce.

Zu SAP schrieb unterdessen Murphys Kollege Toby Ogg, dass das Jahr 2025 allgemein schwierig gewesen sei für Europas Software- und IT-Branche. Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) hätten ihre Spuren hinterlassen.

Doch "jede Wolke (Cloud) hat auch einen Silberstreif". Entsprechend setzt Ogg bei SAP im kommenden Jahr auf eine Wachstumsbeschleunigung und attraktive Gewinnsteigerung. Zuvor aber ist der JPMorgan-Analyst bereits sehr optimistisch für den Jahresbericht des Walldorfer Softwarekonzerns und rechnet mit einem starken vierten Quartal sowie robusten Zielen. Er drückte der Aktie daher den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, auch wenn er das Kursziel von 310 auf 290 Euro senkte. Seine Einstufung bekräftigte er mit "Overweight"./ck/men/stk

