Aktien Schweiz kaum verändert - Novartis gesucht

11.08.25 17:40 Uhr
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
53,26 CHF -0,52 CHF -0,97%
Geberit AG (N)
637,20 CHF -5,80 CHF -0,90%
Holcim AG
67,28 CHF -0,82 CHF -1,20%
Novartis AG
96,02 CHF 1,96 CHF 2,08%
Sika AG
190,10 CHF -2,90 CHF -1,50%
Swiss Re AG
150,80 CHF 1,10 CHF 0,73%
Swisscom AG
584,50 CHF 6,00 CHF 1,04%
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Montag kaum von der Stelle bewegt. Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisen am Dienstag hätten sich die Anleger zurückgehalten, erklärten Marktteilnehmer.

Der SMI schloss kaum verändert bei 11.870 Punkten. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,05 (zuvor: 18,65) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Novartis, die um 2,1 Prozent zulegten. Der Pharmakonzern hatte ermutigende Ergebnisse einer Phase-3-Studie zum Medikamentenkandidaten Ianalumab bei der Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom veröffentlicht.

Swiss Re erholten sich um 0,7 Prozent. Sie waren am Freitag im Sog von Munich Re unter Druck geraten. Der deutsche Wettbewerber hatte seine Umsatzprognose gesenkt.

Gefragt waren auch die als defensiv geltenden Swisscom-Aktien, die um 1,0 Prozent vorrückten. Amrize (+0,7%) erholten sich weiter von jüngsten Verlusten.

Ansonsten wurden Zykliker verkauft. ABB, Geberit, Holcim und Sika verloren bis zu 1,5 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 11:40 ET (15:40 GMT)

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
18.07.2025Novartis KaufenDZ BANK
18.07.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
18.07.2025Novartis NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.07.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

