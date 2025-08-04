Aktien Schweiz kaum verändert - Novartis gesucht

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Montag kaum von der Stelle bewegt. Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisen am Dienstag hätten sich die Anleger zurückgehalten, erklärten Marktteilnehmer.

Wer­bung Wer­bung

Der SMI schloss kaum verändert bei 11.870 Punkten. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,05 (zuvor: 18,65) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Novartis, die um 2,1 Prozent zulegten. Der Pharmakonzern hatte ermutigende Ergebnisse einer Phase-3-Studie zum Medikamentenkandidaten Ianalumab bei der Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom veröffentlicht.

Swiss Re erholten sich um 0,7 Prozent. Sie waren am Freitag im Sog von Munich Re unter Druck geraten. Der deutsche Wettbewerber hatte seine Umsatzprognose gesenkt.

Wer­bung Wer­bung

Gefragt waren auch die als defensiv geltenden Swisscom-Aktien, die um 1,0 Prozent vorrückten. Amrize (+0,7%) erholten sich weiter von jüngsten Verlusten.

Ansonsten wurden Zykliker verkauft. ABB, Geberit, Holcim und Sika verloren bis zu 1,5 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 11:40 ET (15:40 GMT)