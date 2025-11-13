Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag höher
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 163,09 USD.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 15:53 Uhr 3,3 Prozent. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 163,60 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,21 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 560.764 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 192,67 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 15,35 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 USD am 14.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 50,76 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,23 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 29.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 34,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 33,59 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alibaba am 19.02.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 49,24 CNY je Alibaba-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie
Frankreich droht mit Verbot von SHEIN
Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht
Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus
Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Alibaba
Analysen zu Alibaba
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2017
|Alibaba Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2017
|Alibaba Accumulate
|Standpoint Research
|29.10.2015
|Alibaba Hold
|Standpoint Research
|06.05.2015
|Alibaba Hold
|T.H. Capital
|23.02.2012
|Alibabacom neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.2017
|Alibaba Reduce
|Standpoint Research
|02.12.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|25.11.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|27.09.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
|12.08.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen