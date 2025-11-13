DAX24.079 -1,2%Est505.749 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.998 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,09 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Alibaba im Fokus

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag höher

13.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 163,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
139,00 EUR 2,80 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 15:53 Uhr 3,3 Prozent. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 163,60 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,21 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 560.764 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 192,67 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 15,35 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 USD am 14.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 50,76 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,23 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 29.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 34,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 33,59 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Alibaba am 19.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 49,24 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Frankreich droht mit Verbot von SHEIN

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

