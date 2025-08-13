DAX24.350 +0,7%ESt505.425 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.785 -0,3%Nas21.705 ±-0,0%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,53 +1,2%Gold3.345 -0,3%
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

14.08.25 16:09 Uhr
Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 123,07 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
105,00 EUR -3,20 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 3,0 Prozent auf 123,07 USD ab. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 122,06 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 123,79 USD. Bisher wurden heute 427.240 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 148,42 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 17,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.08.2024 bei 77,85 USD. Abschläge von 36,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,93 CNY ausgeschüttet werden.

Alibaba ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,49 Mrd. USD – ein Plus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 30,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2026 63,76 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

NVIDIA-Aktie dennoch etwas höher: China rät wohl von NVIDIAs H20-Chips ab

Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI

Apple-Aktie mit neuer Partnerschaft: Apple bringt Apple Intelligence dank Alibaba nach China

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

